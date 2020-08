Etats-Unis : désormais en catégorie 4, l'ouragan qui menace la Louisiane et le Texas, est "extrêmement dangereux"

Ayant déjà fait 25 victimes à Haïti et en Républicaine Dominicaine, Laura inquiète en premier lieu les Etats de Louisiane et du Texas qui se préparent à être touchés à leur frontière commune par ses vents. Il est désormais considéré par les météorologues comme "extrêmement dangereux". Charriant des vents soufflant jusqu'à 220 km/h, il menace désormais les côtes américaines sur le Golfe du Mexique d'une montée des eaux potentiellement "catastrophique"..

Simple tempête tropicale à l'origine, l'ouragan Laura a été renforcé en catégorie 4 (sur une échelle de 5) ce mercredi 26 août, a indiqué le Centre national des ouragans, à quelques heures à peine de son arrivée sur les côtes américaines. "Tempête catastrophique, vents extrêmes et crues soudaines attendues le long de la côte nord-ouest du golfe (du Mexique, ndlr) ce soir", a prévenu l'institut météorologique sur Twitter.

"Des vents de force ouragan et des rafales de vent causant des dommages généralisés se propageront bien à l'intérieur des terres dans des parties de l'est du Texas et de l'ouest de la Louisiane tôt jeudi", a mis en garde le Centre national des ouragans. En conséquence, plusieurs comtés de ces deux Etats situés sur le littoral ont fait évacuer leurs habitants mardi -Laura devant toucher terre dès ce mercredi soir.

Selon la CNBC, plus de 385.000 personnes sont concernées par ces mesures de déplacement juste pour les villes texanes de Beaumont, Galveston et Port Arthur.

D'autres comtés ont demandé à la population de se préparer en cas de coupure d'électricité et de prévoir de l'eau et des médicaments, comme à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La maire LaToya Cantrell a également appelé à respecter les mesures sanitaires malgré le vent, la pluie et les inondations. "Faites aussi des réserves Covid", a demandé l'élue sur Twitter.