Destitution de Trump : "Son avenir politique et celui du trumpisme se joue à ce procès"

C'est un grand saut dans l'inconnu. C'est difficile de faire la moindre prévision puisque cela n'est jamais arrivé qu'un ancien président soit destitué. C'est d'ailleurs l'argument des avocats de Donald Trump, lesquels estiment que cela est inconstitutionnel. Mais il y a une volonté de responsabiliser un homme qui a été président et qui a provoqué, par ses mots, des événements. Et puis, combien de temps le procès va-t-il durer ? Les démocrates sont divisés, certains veulent un procès rapide, deux à trois jours. Certains voudraient utiliser des vidéos de l'assaut, faire témoigner des participants, au risque que ce procès - sans Trump - devienne celui de son mandat.

D'un point de vue plus sociétal, la moitié de l'Amérique veut ce procès. Il y a eu des morts au Capitole, selon eux, Trump en est responsable. D'un point de vue historique, en vertu d'une responsabilité démocratique, cela mérite un procès. Ces gens disent : 'On a besoin de ce procès pour que cela ne se reproduise plus jamais et pour montrer qu'un homme au pouvoir est responsable de ses mots'. En revanche, l'autre partie de l'Amérique estime que ce procès ne sert à rien, que le verdict est déjà connu, qu'il redonne une tribune à Trump, qu'il n'est pas responsable de ces extrémistes qui ne représente pas son mouvement. Ce procès suscite beaucoup de divisions.

On ressent une énorme attente, surtout concernant un nouveau "show Trump". Les chaines d'informations se rendent compte que la présidence Biden, cela fait beaucoup moins d'audience que lui. On est dans un phénomène assez pervers : Joe Biden ne marche pas très bien pour l'information en continu, car c'est le retour à un monde que Washington connait bien, comme une normalité retrouvée. Mais dès que Trump est évoqué, la courbe repart. Dès lors, tout le monde se dit : 'Le procès va être un grand événement'. Même s'il ne viendra pas, puisqu'il a refusé. Ceci dit, personne ne sait si cela changera d'ici au procès, car la situation est très mouvante.

Donald Trump peut-il faire du Donald Trump même sans être présent devant ses juges ?

On ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a plus son compte Twitter, va-t-il dès lors parler ? Nous avons demandé aux chaînes de télévision qu'il affectionne si une interview était en préparation. En vain.

Comment le camp républicain aborde-t-il ce procès ? Entre la volonté de certains de prendre ses distances avec Donald Trump, et la nécessité de soigner l'électorat de ce dernier...

C'est difficile d'être élu républicain de nos jours. Notamment car aux États-Unis, la campagne est permanente. Le mandat dure quatre ans, la campagne dure un an et demi, les élections parlementaires auront lieu en 2022… Cette campagne a déjà commencé. Quand vous êtes un sénateur républicain, que votre État a voté à une très grande majorité pour Trump durant la présidentielle, que votre mandat arrive à son terme et que vous vous représentez, votre vote la semaine prochaine au procès Trump va compter pour vos électeurs. Vous ne pouvez pas les trahir. On sent que les sénateurs républicains ne veulent plus de Trump, mais publiquement, ils le soutiennent.