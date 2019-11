Etats-Unis : deux morts et plusieurs blessés après des tirs dans un lycée près de Los Angeles, le tireur arrêté

Un tireur a fait irruption ce jeudi dans un lycée de Santa Clarita, près de Los Angeles en Californie, touchant au moins sept personnes par balle, selon la police et les médias locaux. Deux victimes sont mortes de leurs blessures et au moins une autre est dans un état critique. "La situation est encore très instable. On fait état d'approximativement cinq victimes prises en charge" ont indiqué sur Twitter les services du shérif du comté de Santa Clarita.

Les élèves du lycée ont été évacués en file indienne, parfois les mains en l'air. Selon le shériff du comté de Los Angeles, le suspect, interpellé par la police locale et soigné dans un hôpital, est d'origine asiatique, de sexe masculin et habillé de noir. Les services du shérif avaient appelé les habitants de la zone à rester chez eux et à "verrouiller" leur porte jusqu'à nouvel ordre. Le campus du lycée a fait l'objet d'une fouille pendant près d'une heure par les forces de l'ordre.