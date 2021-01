Avant de quitter la Maison-Blanche, Donald Trump gracie son ancien conseiller Steve Bannon

"M. Bannon a été un leader important du mouvement conservateur et il est connu pour son expertise politique", indique le communiqué de la Maison-Blanche. Selon le New York Times, le milliardaire républicain a pris la décision de gracier son ancien conseiller à la dernière minute après s'être entretenu au téléphone avec lui. Steve Bannon risque une peine de 40 ans de prison. S'il était condamné, la grâce présidentielle annulerait de fait toutes les charges portées contre lui.

La justice américaine soupçonne Steve Bannon d'avoir utilisé des centaines de milliers de dollars pour couvrir des dépenses personnelles. Les détournements auraient commencé en décembre 2018, via une organisation à but non lucratif et une société écran, au moyen notamment de fausses factures. Inculpé en août dernier, le fondateur du site d'information d'ultradroite Breitbart News avait plaidé non coupable des deux chefs d'accusations retenus contre lui, fraude et blanchiment d'argent. Le juge avait décidé de le relâcher moyennant 5 millions de dollars de caution, en attendant son procès.