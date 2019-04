Etats-Unis : Donald Trump appelle les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole

L'inquiétude d'épidémie de rougeole est bien présente aux Etats-Unis. Cette maladie a pourtant été déclarée comme éradiqué en 2000. Toutefois, 695 cas ont été détectés dans 22 Etats, sans parler de ceux non signalés. Il semblerait que ce virus ait été introduit sur le territoire par des personnes non vaccinées qui ont voyagé dans des pays où la maladie est encore bien présente. Le président des Etats-Unis a lancé un appel d'urgence aux parents pour faire vacciner leurs enfants au plus vite.



