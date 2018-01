Donald Trump est en "excellente santé" et ne souffre d'aucun problème cognitif

Le bilan médical a été effectué vendredi dernier, soit une semaine après la parution d'un livre, "Fire and Fury : Inside the Trump White House" ("Le Feu et la fureur : A l'intérieur de la Maison blanche de Trump"), dans lequel l'auteur Michael Wolff remet en question la santé mentale de Trump et sa capacité à occuper la présidence.





"Je pense que (le président) sera apte à diriger jusqu'à la fin de son mandat et même pour un autre mandat (de quatre ans) s'il est élu", a conclu Jackson.