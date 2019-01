États-Unis : Trump évoque une "crise humanitaire" pour défendre son mur avec le Mexique

Pour lui, c’était une première. Mardi soir, en prime time à la télévision, Donald Trump s’est adressé directement au peuple américain pour la première fois depuis son élection. Depuis son Bureau ovale de la Maison Blanche, le président US a livré une allocution solennelle d’une durée de neuf minutes dans le but d’évoquer son projet de construction d’un mur entre le Mexique et les États-Unis. Et pour cette grande première, Trump n’a finalement surpris personne et n’a pas agrémenté son discours d’une quelconque annonce surprise ou inattendue. Il veut ce mur et n’en démord pas.