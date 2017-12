Donald Trump autorise la fabrication de virus mortels, une décision qui fait craindre le pire à certains chercheurs

Cette décision met fin à un moratoire vieux de trois ans. En 2014, le gouvernement avait mis fin aux recherches après plusieurs incidents graves incluant la mauvaise gestion de virus potentiellement pathogènes. Les "Centers for Disease Control and Prevention" avaient accidentellement exposé 75 travailleurs à l'anthrax – la maladie du charbon – suite à un mauvais suivi du protocole. Des investigations avaient démontré que d’autres instances avaient elles aussi négligé les règles.





Dans le même temps, des fioles contenant le virus de la variole avaient été retrouvées dans un carton rangé dans un réfrigérateur non sécurisé du National Institutes of Health. Lors de l’annonce de cette levée du moratoire, les instituts américains de la santé ont assuré que la recherche ne débuterait que si les chercheurs et les institutions où étaient conduites les recherches démontraient leur "capacité et leur engagement à suivre cela sans accroc et de manière sécurisée, et à réagir rapidement" en cas de problème. Un panel de scientifiques doit également déterminer, avant le début de tout travaux, si les bénéfices surpassent les risques.