Les "colères terrifiantes" de Donald Trump racontées par son ancienne porte-parole

Elle avait démissionné le 6 janvier dernier, après l'invasion violente du Capitole par des supporters de Donald Trump gonflés à bloc. Stephanie Grisham, adjointe puis porte-parole de la Maison Blanche entre juillet 2019 et avril 2020, devenue conseillère de la Première dame Melania Trump, publie la semaine prochaine "I'll Take Your Questions Now" ("Je vais maintenant prendre vos questions", en français) aux Etats-Unis.

Un autre épisode, cette fois extrait par le Washington Post , affirme que l'ancien président a fait venir un jour dans sa cabine d'Air Force One une employée afin de regarder ses fesses. Une autre fois, la porte-parole aurait été appelée par le président Trump depuis son avion Air Force One pour "défendre" la taille de son pénis après qu'une ex-actrice porno l'ait ridiculisé sur un plateau télévisé.

L'ancienne porte-parole évoque plusieurs rencontres diplomatiques, notamment une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. "Avec tous les discours sur les sanctions contre la Russie pour ingérence dans les élections de 2016 et pour diverses violations des droits humains, Trump a dit à Poutine :"'D'accord, je vais jouer les durs avec vous pendant quelques minutes. Mais c'est pour les caméras, et après leur départ, nous parlerons'", écrit-elle au sujet d'une rencontre bilatérale en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon, il y a deux ans.

L'ancien président et ses conseillers ont déjà adopté une stratégie pour discréditer l'ouvrage, comme le rapporte le New York Times. "Stéphanie n'avait pas ce qu'il fallait et c'était évident dès le début, a répondu Donald Trump dans un communiqué publié mardi. Elle avait de gros problèmes et nous avons pensé qu'elle devrait résoudre ces problèmes par elle-même. Maintenant, comme tout le monde, elle est payée par un éditeur radical de gauche pour dire des choses mauvaises et fausses."

"Je savais que tôt ou tard, le président voudrait que je dise au public quelque chose qui n'était pas vrai ou qui me ferait passer pour une folle", écrit l'ancienne attachée de presse, justifiant ainsi pourquoi elle n'a, durant son temps au porte-parolat de la présidence, pas souhaité tenir de briefing devant les journalistes. D'après sa maison d'édition, HarperCollins, ce témoignage est "à ce jour le portrait le plus franc et le plus intime de la Maison Blanche trumpienne".