Donald Trump met la pression sur un responsable électoral, réaction très vive à Washington

"Les efforts menés pour rejeter le vote du collège électoral et semer le doute sur la victoire de Joe Biden met à mal les fondations mêmes de notre république [....] Il est difficile de concevoir un acte plus anti-démocratique et anti-conservateur qu'une intervention fédérale pour renverser les résultats d'élections certifiées par l'État et priver des millions d'Américains de leurs droits", écrit l'ancien président de la chambre des représentants dans un communiqué.

Soutenu ou pas, qu'importe pour Donald Trump qui entend bien conserver la Géorgie et bloquer autant que possible la prochaine administration, comme un ultime et long baroud d'honneur.