Donald Trump renonce à séparer enfants et parents migrants : que dit le décret ?

Ces familles resteront en centre de rétention pendant toute la durée nécessaire pour traiter leur dossier et jusqu'au jugement des adultes. Leurs cas passeront en priorité "dans la mesure du possible". Mais ces procédures peuvent parfois prendre des mois, voire des années. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, va donc tenter de faire modifier une décision de justice qui interdit la détention pendant plus de 20 jours d'enfants, même en famille. Cette décision "a placé l'administration dans une position intenable", a affirmé Gene Hamilton, conseiller de Jeff Sessions. "Nous tentons d'obtenir un plus long délai" que ces 20 jours, a-t-il précisé lors d'une conférence téléphonique après la signature du décret.