Donald Trump va sortir le grand jeu pour Emmanuel Macron

Si la date reste à fixer - même si les médias US évoquent le mois d’avril - le président français sera donc le premier à être reçu à la Maison Blanche dans le cadre d’une visite d’État, le plus haut rang des contacts diplomatiques entre deux pays. Une décision et une invitation du président américain qui prouvent à quel point il apprécie Emmanuel Macron ainsi que la belle entente actuelle entre les deux pays.