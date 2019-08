États-Unis : Trump veut autoriser la détention illimitée d'enfants migrants

Les défenseurs des droits humains ont immédiatement annoncé qu'ils combattraient en justice l'abrogation de la norme "Flores". Des parlementaires démocrates ont quant à eux appelé les tribunaux à "stopper immédiatement cette action illégale". "Il n'y a aucune justification à la détention indéfinie des enfants et aucune excuse pour le traumatisme que cette politique va infliger aux familles", a réagi le chef du parti démocrate, Tom Perez.





Parallèlement, le locataire de la Maison Blanche a laissé planer le spectre d'un nouveau front, réaffirmant vouloir s'attaquer au droit du sol qui permet aux enfants nés aux Etats-Unis de bénéficier de la nationalité américaine. Interrogé sur son intention de revenir sur ce droit inscrit dans le 14e amendement de la Constitution américaine, il a répondu : "Nous regardons cela très, très sérieusement". "Vous traversez la frontière, vous faites un bébé : félicitations, le bébé est un citoyen américain !", a-t-il ironisé, avant de pester : "C'est franchement ridicule".





Donald Trump avait déjà provoqué une forte indignation, y compris dans son camp républicain, en 2018 avec sa politique de séparation des familles. Il est depuis revenu en arrière. Mais plus de 900 enfants migrants ont été séparés de leur famille à la frontière avec le Mexique depuis un an, avait affirmé fin juillet l'ACLU. Sous les gouvernements du démocrate Barack Obama (2009-2017) et du républicain George W. Bush (2001-2009) des enfants avaient aussi été séparés des adultes avec lesquels ils étaient entrés aux Etats-Unis mais de façon plus exceptionnelle, notamment quand la relation filiale n'avait pu être établie. Au total, Barack Obama a beaucoup plus expulsé que ses prédécesseurs, avec au moins 2,4 millions de personnes raccompagnées à la frontière ou renvoyées .