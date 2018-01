Trump veut emprunter un Van Gogh, le Guggenheim lui propose plutôt... des toilettes en or

Pendant un an, le Guggenheim avait montré "America" dans les toilettes publiques, au 5e étage du musée. Mais l’exposition est maintenant terminée. Les toilettes sont donc disponibles "si le président et sa femme souhaitent les installer à la Maison blanche", écrit Nancy Spector, dans un mail dont le Whashington Post a obtenu copie. L'artiste "voudrait l'offrir à la Maison Blanche pour un prêt à long terme", écrit encore la conservatrice, connue pour n’être pas une fervente admiratrice de Donald Trump. "Il est, bien sûr, extrêmement précieux et quelque peu fragile, mais nous fournirions toutes les instructions pour son installation et son entretien", ajoute-t-elle.





Il est fréquent que les présidents et les Premières dames empruntent de grandes œuvres d'art pour décorer le Bureau ovale, la première résidence familiale et diverses pièces de la Maison Blanche. Le Smithsonian Art museum a ainsi prêté aux Kennedy un tableau d'Eugène Delacroix, "The Smoker". Les Obama, qui préféraient l'art abstrait, avaient quant à eux choisi des œuvres de Mark Rothko et de Jasper Johns.





À première vue, analyse le Washington Post, Donald Trump pourrait "apprécier le rendu d'une toilette dorée par un artiste", vu ce qu’on a pu apercevoir de ses goûts personnels en matière de décoration, par exemple des luminaires plaqués or dans ses résidences, ses propriétés et même son avion. Mais, nuance le quotidien, avec ce président qui se décrit lui-même comme un "germaphobe", la question est de savoir s'il acceptera des toilettes déjà utilisées. Même si elles font 18 carats.