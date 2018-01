Trump veut étendre le forage offshore à la quasi-totalité du littoral américain

Mais la mesure ne fait pas l'unanimité, au sein même des rangs républicains. "L'expansion des forages offshore rencontre une forte opposition émanant des représentants des deux partis (républicain et démocrate) des communautés littorales tout comme des gouverneurs d'Etats comme le New Jersey, la Caroline du Nord et du Sud, la Virginie et la Floride", a affirmé le Sierra Club, l'une de ces principales organisations de défense de l'environnement. "Plutôt que d'écouter les gens qu'ils sont censés servir, Trump et Zinke écoutent les industriels qui ont financé leur campagne et composent leur administration", a accusé l'ONG.