Crash d'un hélicoptère au cœur de New York : que sait-on de l'accident ?

New York tremble. Ce lundi, un hélicoptère s'est posé brutalement sur le toit d'une tour de 54 étages au cœur du quartier de Manhattan. Que s'est-il passé ? A la mi-journée, un hélicoptère privé de type Agusta 10E, selon l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) décolle de l'héliport de la 34e rue. La ville de New York est alors recouverte d'un épais brouillard. Même si les causes ne sont pas encore connues, le mauvais temps pourrait expliquer ce drame. L'appareil a pris feu en atterrissant, a indiqué Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York.





L'accident s'est déroulé non loin de Times Square et de la Trump Tower sur une tour de 54 étages située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues, qui abrite notamment le siège américain de la banque française BNP Paribas, qui a été évacuée. Selon le New York Post, la victime est Tim McCormack, un sapeur-pompier volontaire qui a servi pendant 10 ans dans le Comté de Clinton.