Etats-Unis : le nombre de tueries de masse a-t-il explosé depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ?

Si les tueries de masse ne sont pas un phénomène nouveau aux Etats-Unis, reste que leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années. D'après les rapports du FBI, on comptabilise 116 tueries de masse depuis l'an 2000. Dans le détail, il y en a eu 3 en 2000 (15 morts et 4 blessés), 2 en 2002 (7 morts et 8 blessés), 5 en 2003 (22 morts et 14 blessés), 2 en 2004 (12 morts et 4 blessés), 3 en 2005 (19 morts et 13 blessés), 3 également en 2006 (17 morts et 7 blessés), 7 en 2007 (61 morts, dont 32 lors de la fusillade à l'université de Blacksburg en Virginie, et 35 blessés), 4 en 2008 (22 morts et 21 blessés), 6 en 2009 (51 morts et 46 blessés), 6 en 2010 (24 morts et 17 blessés), 5 en 2011 (27 morts et 29 blessés), 12 en 2012 (81 morts, dont 27 dans la fusillade de l'école de Sandy Hook dans le Connecticut, et 82 blessés), 6 en 2013 (34 morts et 15 blessés), 7 en 2014 (26 morts et 35 blessés), 8 en 2015 (49 morts, dont 14 à San Bernardino en Californie, et 42 blessés), 7 en 2016 (74 morts, dont 49 dans la fusillade dans une boite de nuit d'Orlando en Floride, et 84 blessés).





L'année 2017 a été la plus meurtrière avec 124 morts et 540 blessés lors de 13 attaques. On se souvient notamment de la fusillade survenue lors d'un festival de musique à Las Vegas, coûtant la vie à 58 personnes, ou encore celle dans une église du Texas, fréquentée par la communauté afro-américaine, tuant 26 personnes. En 2018, on compte 10 tueries de masse (73 morts, dont 11 dans une synagogue de Pittsburgh, et 62 blessés) et 7 en 2019.