Présidentielle américaine : Barack Obama annonce son soutien à Joe Biden

"J'estime que Joe a toutes les qualités dont nous avons besoin chez un président en ce moment", a déclaré Barack Obama dans une vidéo assortie d'un communiqué. "Joe a le tempérament et l'expérience pour nous guider à travers certaines de nos heures les plus sombres et nous guérir au cours d'un long rétablissement", a-t-il ajouté, "et c'est pour cela que je suis fier de soutenir Joe Biden pour devenir président des Etats-Unis".