Présidentielle américaine : à plus d'un an du scrutin, les candidats démocrates dans les starting-blocks

Ce sont donc les plus connus - et les plus âgés - qui monopolisent le haut du classement depuis le début de la course. Malgré un été tourmenté, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, reste intouchable avec près de 30% des intentions de vote. Il est suivi par le sénateur indépendant Bernie Sanders (17%), revenant de 2016, et par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren (16,5%). Parmi les nouvelles têtes, les poursuivants les plus sérieux sont la sénatrice Kamala Harris (7%), le jeune maire de South Bend Pete Buttigieg (4,6%), l'homme d'affaires Andrew Yang (2,5%), le sénateur Cory Booker (2,4%), l'ex-élu de la Chambre des représentants Beto O'Rourke (2,4%), l'ancien ministre d'Obama Julian Castro (1,1%) et la sénatrice Amy Klobuchar (0,9%).





Preuve du défi que représente ce passage obligatoire, une personnalité de premier plan, le maire de New York lui-même, Bill de Blasio, pourrait ne pas réussir à se qualifier pour le prochain débat : il flirte avec les 0,5% dans les sondages. Tout l'inverse d'Elizabeth Warren : à 70 ans, la sénatrice progressiste a le vent en poupe. Sa prestation le 13 septembre sera scrutée, en raison de ses bonnes performances lors des précédents débats mais aussi car elle dispose d'un programme déjà très précis. Celui lui a permis de bondir cet été dans les sondages, jusqu'à ravir la deuxième place à Bernie Sanders dans plusieurs études.