États-Unis : Emmanuel Macron reçu en grande pompe par Donald Trump

Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe par Donald Trump depuis son arrivée lundi 23 avril. Bain de foule, survol de Washington à bord de Marine One, visite du Bureau ovale, dîner privé à la résidence historique de Mount Vernon... le président américain veut à tout prix prouver au monde entier qu'il sait recevoir ses amis ou ses alliés.



24/04/2018