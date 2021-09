La mystérieuse disparition d'une jeune instagrameuse met les Etats-Unis en émoi Capture d'écran Instagram @gabspetito

ENQUÊTE - Aux États-Unis, la disparition mystérieuse d'une jeune New-Yorkaise partie en voyage suscite un vif intérêt. Une vidéo policière rendue publique jeudi alimente les soupçons à l'encontre de son fiancé.

Elle était partie en road trip avec son fiancé et n'est jamais revenue. La disparition de Gabrielle Petito, 22 ans, suscite l'émoi aux États-Unis. La jeune fille originaire de New York, qui documentait régulièrement son voyage à travers les États-Unis sur les réseaux sociaux, n'a plus donné de signe de vie depuis fin août. La police comme de nombreux Américains sont désormais mobilisés pour tenter de la retrouver.

La police déjà intervenue après une supposée dispute conjugale

Gabrielle Petito, surnommée Gabby, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, pour parcourir pendant quatre mois le pays. Leurs étapes étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos. Au fil de ce road trip dans le décor grandiose des parcs nationaux de l'Ouest américain, on voit la blonde aux yeux bleus arpenter une rivière de canyon ou descendre en surf des dunes de sable.

La jeune femme, dont le dernier contact avec sa famille remonte à fin août, aurait été vue pour la dernière fois dans le très majestueux parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Peu avant, le 12 août, la police de Moab, petite ville de l'Utah, était intervenue pour ce qui semblait être une dispute entre le couple, ont rapporté plusieurs médias américains. La jeune femme apparaît très émue sur une vidéo enregistrée par la caméra-piéton d'un agent, rendue publique jeudi par les forces de l'ordre et qui place son fiancé sous un jour défavorable.

Le mutisme du fiancé

C'est seul que Brian Laundrie a regagné leur domicile de Floride le 1er septembre, soit dix jours avant que la famille de Gabrielle Petito ne signale sa disparition, selon la police de North Port, où le couple réside. Brian Laundrie n'a "pas manifesté la volonté de répondre aux questions des enquêteurs" et "n'a pas fourni d'informations utiles", selon la police, qui a annoncé mercredi le juger "digne d'intérêt pour l'enquête", sans aller jusqu'à le considérer officiellement comme suspect pour l'instant. "Brian refuse de dire à la famille de Gabby où il l'a vue pour la dernière fois. Brian refuse aussi d'expliquer pourquoi il a laissé Gabby seule et a conduit le van jusqu'en Floride. Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates", a plaidé la famille de la voyageuse dans un communiqué. "Comment Brian peut-il rester en retrait alors qu'il est la seule personne à savoir où se trouve Gabby?"

L'émoi en Amérique

Preuve de l'intérêt médiatique suscité par l'affaire, la police de North Port a dit avoir donné des interviews à "toutes les grandes chaînes de télévision et environ 60 médias dans les dernières 48 heures". Sur les réseaux sociaux, de très nombreux messages sont postés pour tenter de la retrouver, ou tout simplement pour exprimer son soutien à la jeune femme. "J'espère que tu vas rentrer saine et sauve à la maison. Voyager avec quelqu'un peut-être difficile et j'espère vraiment que ces sentiments n'ont pas mené à quelque chose de tragique", peut-on par exemple lire sous la dernière vidéo YouTube de Gabrielle Petito. Ou encore : "Elle était dans mon lycée et dégageait vraiment une énergie positive. J'espère qu'elle va bien et est en sécurité." Certains internautes s'adressent directement à son fiancé : "Brian, je sais que vous lisez ces commentaires et je veux que vous sachiez que vous n'aurez plus JAMAIS de bonnes nuits de sommeil jusqu'à ce que vous révéliez la vérité." Une cagnotte créée sur GoFundMe pour "lever des fonds afin d'aider à la recherche de Gabby Petito" comptait plus de 43.000 dollars jeudi.

