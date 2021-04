États-Unis : Facebook supprime une interview de Trump sur la page de sa belle-fille

Lara Trump, épouse du fils de l’ancien chef d'État Eric, a récemment rejoint Fox News en tant que contributrice. Elle avait, ces derniers jours, annoncé un entretien avec son beau-père pour sa propre émission en ligne "The Right View" dans des publications Instagram.

Rapidement, l'intéressée a reçu un avertissement de la part du géant des réseaux sociaux : "le contenu publié sur Facebook et Instagram dans la voix du président Trump n’est actuellement pas autorisé sur notre plate-forme et sera supprimé s’il est publié, ce qui entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes qui l’ont publié".

Un second e-mail a ensuite confirmé le retrait des contenus incriminés : "Conformément au blocage que nous avons placé sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, le contenu supplémentaire publié dans la voix de Donald Trump sera supprimé et entraînera des limitations". Une censure que Lara Trump n'a que très peu goûté. "Et juste comme ça, nous faisons un pas de plus vers 1984 d’Orwell. Wow", a-t-elle fustigé en référence au "Big Brother" de l'auteur britannique.

Interrogé par NBC News, un porte-parole de Facebook a confirmé ces suppressions.