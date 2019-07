Fête du 4-Juillet : "L'hommage à l'Amérique" de Trump (très) inspiré par le 14-Juillet français

Autre idée piquée à Emmanuel Macron : le fait de prononcer un discours. En effet, en 2017, le président français avait prononcé une brève allocution à l'issue du défilé, écartant exceptionnellement la traditionnelle interview que ses prédécesseurs accordaient ce jour-là. Donald Trump, lui, a choisi de prononcer un discours sur les marches du Lincoln Memorial. Depuis ce monument à la gloire du 16e président et défenseur de l'unité du pays pendant la guerre civile, Donald Trump entend prononcer un "hommage à l'Amérique".





Un "hommage" qui, visiblement, dérange. Et ce pour plusieurs raisons : traditionnellement, il s'agit d'une journée apolitique. A Washington, des groupes de musique jouent, des fanfares défilent et on tire un grand feu d'artifices. La journée est très patriotique mais sans véritable dimension militaire. C'est par ailleurs dans ces lieux qu'en 1963, Martin Luther King Jr prononça son discours historique "I have a dream" en faveur de l'égalité pour les Noirs.