Fin du "Muslim ban", retour dans l'accord de Paris... ce que Joe Biden fera dès son investiture

Au travail depuis le premier jour des résultats de l'élection américaine, Joe Biden prévoit une entrée en action immédiate. Il s'est engagé à signer une série de décrets dès le premier jour de sa présidence. Changement climatique, pandémie, crise économique, injustices raciales et sociales aux États-Unis "sont autant de crises qui nécessitent une action d'urgence", a déclaré préalablement son futur chef de cabinet, Ron Klain. "Le président élu Biden va agir, pas seulement pour réparer les dégâts les plus sérieux du gouvernement Trump, mais aussi pour permettre au pays d'avancer", a-t-il commenté, en citant notamment son intention de ré-engager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

Le pays approchant le seuil de 400.000 morts du Covid-19, qui semble se propager hors de contrôle avec bien au-delà du million de nouveaux cas constatés par semaine, le président élu compte accélérer l'immunisation des Américains en tablant sur des centres de vaccination de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral et les États et plus de campagnes de prévention.

Joe Biden compte aussi prolonger le moratoire sur les expulsions et les saisies immobilières, lié à la pandémie. Il reviendra aussi sur une série de mesures de dérégulation prises par l'administration sortante en matière de normes environnementales, et révoquera l'autorisation donnée par Donald Trump au projet controversé d'oléoduc Keystone XL, entre les Etats-Unis et le Canada.

Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets annoncés, la levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane, promulguée quelques jours seulement après la prise de fonctions de Donald Trump, en janvier 2017.

Le démocrate signera par ailleurs une "proclamation" pour suspendre les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et son financement grâce au budget du Pentagone, qui ont suscité d'âpres batailles politiques et judiciaires ces quatre dernières années. Il transmettra en parallèle un projet de loi sur l'immigration au Congrès et offrira notamment aux 700.000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants - les Dreamers- et aux autres immigrés en situation irrégulière une possibilité de naturalisation à terme et sous conditions.

Le projet de réforme prévoit aussi des fonds supplémentaires pour renforcer la surveillance et les contrôles aux frontières et un plan d'assistance au Salvador, au Guatemala et au Honduras, les pays d'origine de la plupart des migrants, de quatre milliards de dollars sur quatre ans.