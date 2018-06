Aux Etats-Unis, la famille d'un Noir tué par la police obtient 4 dollars de dommages et intérêts

Des arguments qui sont loin d'avoir convaincu les jurés, qui ont donc accordé en tout et pour tout 4 dollars de dommages intérêts à la famille de la victime. Comment en est-on arrivé là ? En fait, le jury fédéral a conclu à la fin du mois de mai à l'absence d'abus de force de la part de l'agent Newman. Son responsable hiérarchique, le shérif du comté de St. Lucie, Ken Mascara, a, lui, seulement été jugé coupable d'une légère négligence. Parallèlement, les jurés ont calculé que le shérif n'était responsable de la mort de Grégory Hill qu'à hauteur de 1%... ce qui a encore réduit la somme compensatoire à 4 centimes de dollars.





"Nous sommes satisfaits de voir un terme à cette affaire difficile et tragique", a déclaré dans un communiqué Ken Mascara. L'agent Newman a, selon lui, "pris la meilleure décision possible pour la sécurité de son collègue". John Philips a de son côté annoncé jeudi qu'un site de financement participatif avait permis de rassembler plus de 4.000 dollars pour la famille de la victime.