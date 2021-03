États-Unis : Donald Trump a perdu plus de 700 millions de dollars pendant sa présidence

Une présidence qui coûte cher. Selon la dernière actualisation de l'indice Bloomberg Billionaires, classement des plus grandes fortunes mondiales, Donald Trump aurait perdu entre 700 millions et 2,3 milliards de dollars en l'espace de quatre ans. Une chute de richesse, largement amplifiée par la crise du coronavirus.

Effectivement, avec la pandémie, une grande majorité des immeubles de bureaux, hôtels de marque et autres complexes hôteliers de l'empire Trump ont perdu des revenus et de la valeur. Même constat du côté de la flotte d'avions et des terrains de golf du milliardaire républicain. Selon les différents documents analysés par Bloomberg Billionaires de mai 2016 à janvier 2021, l'évaluation des principaux actifs immobiliers et commerciaux de l'ancien président a chuté de 26%.