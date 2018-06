États-Unis : fusillade au siège d'un journal

Aux États-Unis, une nouvelle fusillade a eu lieu dans la capitale de l'État du Maryland. Le tireur a tué cinq personnes, dont quatre journalistes et une responsable du marketing. L'assaillant s'est attaqué à la rédaction d'un journal local avec lequel il avait un contentieux personnel. Le "Capital Gazette" avait en effet affirmé en 2012 que celui-ci harcelait une femme.



