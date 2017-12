Après les Etats-Unis et le Guatemala, Israël affirme qu'au "moins dix pays" pourraient transférer leur ambassade à Jérusalem

Le Guatemala est le premier pays à emboîter le pas à Donald Trump, qui a reconnu le 6 décembre Jerusalem capitale d’Israël. Et cela, en dépit de l'adoption à une large majorité d'une résolution condamnant la décision américaine par l'Assemblée générale de l'ONU. Le Guatemala avait voté contre, tout comme le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des Etats-Unis et d'Israël.





En 1980, l'ONU avait appelé, par la résolution 478, tous les pays ayant une mission diplomatique à Jérusalem à l'en retirer. Treize (Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Equateur, Salvador, Guatemala, Haïti, Pays-Bas, Panama, Uruguay, Venezuela) avaient alors déménagé leur ambassade à Tel-Aviv, où se trouvent celles des autres pays. Depuis ces les annonces du retour de l'ambassade américaine et guatémalienne à Jérusalem, les protestations fusent de plusieurs pays du monde. Lundi, le pape François a appelé dans son message de Noël à "la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte", espérant qu'"une reprise du dialogue l'emporte" pour "parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux Etats".