"Si c'était à refaire, j'y retournerais" : un jeune Américain gravement brûlé après avoir sauvé ses trois neveux d'une maison en feu

L'incendie s'est propagé dans la maison qui abrite les trois générations de la famille. La sœur de Derrick, Kayla Jonhson, essaye d'évacuer ses trois enfants de 3,6 et 8 ans sans succès. Le jeune homme va alors braver les flammes pour faire sortir les deux plus jeunes : "Même si je savais que j'allais être brûlé, je suis allé récupérer Junior et Rory et je les ai fait sortir par la fenêtre du deuxième étage", raconte-t-il.





Mais Mercedes, sa nièce de 8 ans, a trop peur pour sauter par la fenêtre : "Elle criait mon nom, donc je n'allais pas la laisser là. Je n'allais pas laisser ma nièce mourir". Le jeune homme a couru dans l'escalier, à travers les flammes, pour atteindre la petite fille: "J'ai pris Mercedes avec moi, j'ai enlevé mon t-shirt pour le mettre autour de son visage afin qu'elle ne respire pas les fumées".





Malgré ses blessures importantes, le jeune homme assure que "si c'était à refaire, je n'hésiterais pas, j'y retournerais (...) même si je suis plus gravement brûlé ou que je meurs".