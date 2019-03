Hillary Clinton ne se lancera pas dans la course à la Maison Blanche en 2020

"Je ne me présente pas mais je vais continuer à parler et à défendre ce en quoi je crois". Hillary Clinton a exclu pour la première fois lundi de se présenter à la présidentielle américaine de 2020, lors d'un entretien à News 12, une chaîne de télévision locale de New York. "Je veux m'assurer que les gens comprennent que je vais continuer à m'exprimer", a cependant souligné l'ex-secrétaire d'Etat qui a perdu la présidentielle en 2016 face au candidat républicain Donald Trump.





"Je ne vais nulle part. Ce qui est en jeu dans notre pays, ce qui se passe en ce moment, m'inquiète profondément", a-t-elle encore affirmé.