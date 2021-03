États-Unis : trois fusillades dans des salons de massage autour d'Atlanta, huit morts

Un suspect, Robert Aaron Long, âgé de 21 ans, a été appréhendé à l'issue d'une course poursuite, à plus de 240 km au sud d'Atlanta. Il est en garde à vue depuis mardi soir.

La plus grande ville de l'État de Géorgie a été frappée à plusieurs reprises. Une première fusillade a fait quatre morts et deux blessés ce mardi aux environs de 17h locales (21h GMT) dans un salon de massage à près de 50 km d'Atlanta, dans le sud-est des États-Unis. Plus tard dans l'après-midi, deux nouvelles fusillades ont été responsables de quatre morts dans deux salons de massage voisins à Atlanta, a annoncé la police de la ville, dans un communiqué.

Bien qu'il soit parfois difficile d'établir le mobile xénophobe d'une attaque, les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont presque triplé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism basé à San Bernardino, en Californie. La Géorgie compte près de 500.000 habitants d'origine asiatique, soit un peu plus de 4% de sa population, selon l'Asian American Advocacy Fund, un groupe de défense des droits des personnes asiatiques aux États-Unis.