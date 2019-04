États-Unis : il se rend à la police et affirme qu’il est Timmothy Pitzen, un ado disparu depuis plus de sept ans

Retour en 2019. La vielle histoire resurgit quand un garçon de 14 ans est retrouvé errant dans les rues de Newport. Selon la chaîne de télévision locale WCPO, ce sont des passants qui ont remarqué l'adolescent, qui avait l’air totalement désorienté, en plus d’avoir le visage couvert d’ecchymoses, et l’ont orienté vers le poste de police le plus proche.