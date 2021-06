Immeuble effondré en Floride : "Imaginez si vos enfants étaient là-dedans"

CATASTROPHE - Le bilan de l'effondrement de la Tour Champlain près de Miami est passé à au moins 9 morts dimanche, les secours continuant à rechercher plus de 150 personnes portées disparues. Avec, à leurs côtés, des proches dévastés.

Plus le temps avance et plus les chances de retrouver des personnes vivantes s'amenuisent. Depuis l'effondrement du bâtiment de douze étages, à Surfside (Floride), dans le sud-est des Etats-Unis, le bilan s'alourdit avec neuf morts. De leurs côtés, les secours continuent de rechercher plus de 150 personnes toujours disparues. "Il y a des progrès de faits. Nous avons des vagues d'équipes de secours qui abondent sur le site", a déclaré dimanche matin sur ABC le maire de Surfside, Charles Burkett. Mais ce dimanche, les équipes sur place ont vu l'arrivée des proches des disparues sur le site. Cette visite a été orchestrée par les forces de l'ordre qui avaient affrété deux bus pour l'occasion.

"Il s'agit d'une situation extrêmement émotionnelle à laquelle sont confrontées ces familles. Je ne peux même pas imaginer ce que l'on ressent dans leur position", a déclaré à CNN Maggie Castro, l'une des secouristes sur place. Sur le site, les familles criaient le nom de leurs proches dans l'espoir qu'ils les entendent sous les décombres. Parmi eux, certains pleuraient et portaient des tee-shirts à l'effigie d'un ami ou d'un parent. Les personnes à la recherche de leurs amis ou familles souhaitent des réponses et peinent à comprendre pourquoi les recherches patinent. Et parfois, ils peuvent montrer des signes d'impatience. Une mère qui s'est dite inquiète pour sa fille de 26 ans a désespérément exhorté les autorités samedi à faire plus. "Je suis une mère. Je ne connais pas la meilleure façon de procéder...Imaginez si vos enfants étaient là-dedans (...) Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez, mais ce n'est pas suffisant", a-t-elle déploré dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram samedi. Maggie Castro comprend que ces familles canalisent leur colère sur les secouristes affirmant qu'ils "n'ont nulle part où placer ces émotions en ce moment".

J'ai le sentiment que Manuel est vivant - Une femme parlant de son ex-mari, actuellement disparu

D'autres proches des victimes se réfugient dans l'espoir en attendant d'obtenir davantage d'informations. C'est le cas d'Adrianna LaFond interrogé par un média américain alors que son ex-mari fait partie des personnes portées disparues :"Je pense que les secouristes font tout ce qu'ils peuvent. Je n'ai aucun doute. J'ai le sentiment que Manuel (son ex-mari) est vivant", rapporte cette femme au micro de CNN. Alors que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent, d'autres proches ont décidé de prendre les choses en main via les médias sociaux.

Dans l'espoir de retrouver les êtres qui leur sont chers, ils postent des avis de recherche sur les réseaux sociaux. "Theresa, Angela et Julio Velasquez sont toujours portés disparus. Si vous connaissez quelqu'un à Miami qui pourrait m'aider, partagez et faites passer le mot", lance un internaute sur Twitter. De son côté, le maire de Surfside a déclaré dimanche qu'il s'attendait à des miracles et qu'il continuerait à soutenir les opérations de recherche et de sauvetage jusqu'à ce que tout le monde soit sorti des décombres de l'immeuble.

