Immeuble effondré en Floride : un édifice voisin "préoccupe" les autorités

À Surfside, théâtre de l'horreur il y a près de deux semaines, les riverains retiennent leur souffle. Car la commune abrite un complexe jumeau du Champlain Towers South, qui s'est effondré le 24 juin dernier, faisant au moins 36 morts et 109 disparus, dans la nuit du 24 juin dernier, en Floride.

Le nom de ce second édifice répond d'ailleurs au premier : Champlain Towers North. Et pour cause. Charles Burkett, maire de Surfside, a précisé, mardi 6 juillet, que le bâtiment, situé à seulement un pâté de maison, était "essentiellement le même bâtiment, construit par le même promoteur en même temps, avec les mêmes plans, probablement avec les mêmes matériaux", rapporte The Guardian.