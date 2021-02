Destitution de Donald Trump : les protagonistes de son second procès

Ce sera sans lui. Invité à témoigner sous serment, Donald Trump a fait savoir qu'il s'abstiendrait, comme il l'avait fait lors de son premier procès. Ce qui ne l'empêchera pas d'exercer un poids écrasant sur le jury. S'il coule sa retraite d'ancien président en Floride, Donald Trump, 74 ans, conserve en effet le soutien de millions d'électeurs républicains et n'a pas arrêté de se mêler des affaires du parti. Même privé de son compte Twitter, il reste en mesure de faire et de défaire des carrières à droite, une influence qui sera difficile à occulter pour les 50 sénateurs républicains au moment du verdict.

Lâché par les siens, Donald Trump ? Abandonné par cinq de ses avocats, qui ont jeté l'éponge après des désaccords sur la façon de procéder pour sa défense, le milliardaire a recruté in extremis Bruce Castor et David Schoen. Deux hommes de loi habitués aux polémiques : le premier, qui fut longtemps procureur en Pennsylvanie, avait été saisi en 2005 d'une plainte pour agression sexuelle contre l'acteur et humoriste Bill Cosby. Il avait refusé d'ouvrir des poursuites contre le comédien, qui a finalement été condamné treize ans plus tard pour ces abus. Le second, pénaliste en Alabama, s'est dit à plusieurs reprises convaincu que le financier Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle de mineures, a été tué dans sa cellule, bien que des enquêtes officielles aient confirmé la thèse du suicide.