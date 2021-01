Impeachment : grâce au soutien d'une majorité de Républicains, Donald Trump est-il sorti d'affaire ?

À l'origine de ce vote, le républicain libertarien Rand Paul. Celui-ci contestait le fait que ce procès ait lieu après que Donald Trump ait quitté la Maison Blanche et donc ses fonctions de président, estimant la démarche anticonstitutionnelle. Ce point soulevé en séance a forcé un vote des sénateurs pour se prononcer sur le sujet et "tuer" ou non sa tentative de bloquer le procès. En fin de compte, 45 des 50 sénateurs républicains ont soutenu son initiative, dont le puissant chef de leur groupe, Mitch McConnell, qui n'avait pourtant pas exclu de condamner l'ex-président. Seuls cinq républicains ont voté contre, aux côtés des 50 démocrates : Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse et Pat Toomey.

C'est le démocrate Patrick Leahy qui présidera le procès, en sa qualité de "président pro tempore" du Sénat, un titre qui revient traditionnellement au membre le plus ancien de la majorité. "Nous avons tous été témoins" des violences perpétrées par des manifestants pro-Trump le 6 janvier, qui ont fait cinq morts, a lancé le chef des démocrates Chuck Schumer. "Pour moi, Trump a fait la chose la plus méprisable qu'un président ait jamais fait. J'estime qu'il devrait être condamné".

Pour autant, le résultat de ce vote prouve combien Donald Trump, malgré son retrait dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride et le record d'impopularité avec lequel il a quitté le pouvoir, exerce encore une forte influence sur son parti. L'une de ses fidèles au Congrès, la nouvelle élue pro-Trump et issue de la mouvance complotiste QAnon, Marjorie Taylor Greene, avait lancé un "avertissement" clair à ses collègues, au jour de son départ de la Maison Blanche. "La vaste majorité des électeurs, bénévoles et donateurs républicains ne sont plus loyaux au parti républicain et à ses candidats juste parce qu'ils ont un 'R' à côté de leur nom. Leur loyauté revient désormais à Donald J. Trump", a-t-elle tweeté le 20 janvier.