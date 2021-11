Inaction de Donald Trump, défaillance du FBI... Les révélations choc du Washington Post sur l'assaut du Capitole

Dès le 20 décembre, un informateur prévenait ainsi le FBI que des partisans de Donald Trump évoquaient en ligne la façon dont ils pourraient introduire des armes à Washington pour "envahir la police et arrêter des membres du Congrès", selon des documents internes du bureau consultés par le Washington Post. Pour autant, ces alertes n'auraient pas été prises en compte, révèle le Post évoquant l'"une des plus grandes défaillances en matière de sécurité de l'histoire du pays".

La principale agence du renseignement intérieur américain a reçu des milliers de messages d’alerte, de la part de ses agents et de ses informateurs sur tout le territoire, mais aussi de compagnies propriétaires des réseaux sociaux et de législateurs, selon les conclusions du journal.

L’enquête du quotidien américain vient également conforter avec de nouveaux éléments la vaste campagne de pression menée par Donald Trump et son entourage sur le vice-président Mike Pence, chargé de présider la cérémonie où représentants de la Chambre et du Sénat certifient les résultats de l’élection présidentielle.

En pleine attaque du Capitole, l’avocat d’extrême droite du président, John C. Eastman, a ainsi écrit un mail au conseiller de Mike Pence, dans lequel il accuse le vice-président de causer de la violence en refusant de bloquer la certification de la victoire de Biden. Quelques jours avant l’assaut, John C. Eastman avait déjà suggéré à Mike Pence de mettre de côté les votes du collège électoral et de nommer Donald Trump prochain président. Dans un autre message, il lui avait proposé de retarder le décompte des voix afin que les législateurs puissent évaluer plus en détail les allégations de fraude, ce qui pourrait renverser l’avance électorale de Biden en faveur de Trump.

Pour rappel, le 6 janvier, des milliers de partisans du président républicain avaient pris d'assaut le siège du Parlement américain, dans le but de bloquer la victoire électorale du démocrate Joe Biden. Cet assaut ultra violent a fait cinq morts, dont quatre manifestants et un policier, et plus de 140 blessés, essentiellement dans les rangs de la police. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait prononcé un discours devant la foule à quelques centaines de mètres de là, avançant - sans fondement - que l'élection lui avait été volée.