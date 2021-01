"Une sécurité digne de Fort Knox" : comment va se dérouler la cérémonie d'investiture de Biden

Main droite levée, main gauche sur la Bible, ce qui n'est pas formellement inscrit dans la Constitution, le président élu prêtera serment, à midi précise, heure de Washington, dans la foulée de sa vice-présidente Kamala Harris. Un juge de la Cour Suprême sera chargé de lui faire répéter l'article II, section 1 de la Constitution américaine. "Moi, Joe Biden, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis", devra prononcer le futur locataire du 1600 Pennsylvania Avenue.

Ratifié en 1933 et entré en vigueur dès 1937, le 20e amendement fait foi concernant le jour de l'Inauguration Day. Trois cérémonies, tombant un dimanche, ont cependant dû être décalées au lundi 21 janvier (Dwight D. Eisenhower en 1957, Ronald Reagan en 1985 et Barack Obama en 2013).

Comme le veut la tradition, à l'exception de George Washington (1789 et 1793) et John Adams (1797), l'assermentation de Joe Biden se déroulera sur les marches du Capitole, le cœur de la démocratie américaine. Autrefois fixée au 30 avril pour George Washington (encore lui) puis au 4 mars, environ quatre mois après l'Election Day, la date d'investiture a été ramenée au 20 janvier par Franklin D. Roosevelt, qui jugeait la période de transition trop longue.

En raison de la crise sanitaire et des récents événements survenus au Capitole , la parade présidentielle sur Pennsylvania Avenue, habituel moment fort instauré lors de l'inauguration du second mandat de Thomas Jefferson en 1805, n'aura pas lieu dans sa forme traditionnelle. La cérémonie de "passer en revue", pendant laquelle le nouveau commandant en chef des armées inspecte les troupes, aura sa "déclinaison virtuelle" à travers les États-Unis, ont promis les organisateurs. Une fois investi, avant d'emménager à la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington avec ses prédécesseurs, à l'exception de Trump, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.

Immédiatement après la prestation de serment, la fanfare militaire jouera quatre Ruffles and Flourishes, une courte musique avec clairon et tambour, puis le Hail to the Chief, l'hymne présidentiel. Suivront 21 coups de canon tirés à blanc. Une fois le cérémonial passé, Joe Biden prendra, pour la première fois, la parole en tant que président des États-Unis. Il adressera un discours qui donnera le ton de la future politique de son administration. Pour l'occasion, il a prévu de s'entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer un appel à l'unité à une Amérique meurtrie et divisée. America United sera le thème de l'investiture du 46e président des États-Unis, a indiqué le Comité d'organisation.

Pour représenter les Américains qui ne pourront pas vivre en direct à ce bout d'histoire, 191.500 drapeaux seront installés sur la grande esplanade entre le Capitole et le Washington Monument, a fait savoir le Comité présidentiel en charge de l'inauguration. Par ailleurs, 56 colonnes lumineuses vont être disposés pour chaque État et territoire américain.

Malgré une foule considérablement réduite, la sécurité sera fortement renforcée autour du Capitole, envahi le 6 janvier dernier par des partisans pro-Trump. Ses supporters les plus radicalisés, refusant de concéder la défaite, se disent toujours prêts à en découdre et appellent sur les réseaux sociaux à davantage de violence. Les autorités américaines craignent une nouvelle attaque du Congrès, qui viendrait déstabiliser la transition du pouvoir. "L'investiture du président des États-Unis est un élément fondamental de notre démocratie. (...) La sûreté et la sécurité de tous ceux qui participent à la 59e inauguration présidentielle sont de la plus haute importance", ont indiqué les services secrets américains dans un communiqué.

Se préparant à toute éventualité, les forces de sécurité ont déjà commencé à prendre des précautions supplémentaires. Alors que Washington est placé sous le régime de l'état d'urgence, le National Park Service a annoncé la fermeture au public du Washington Monument jusqu'au 24 janvier, invoquant les menaces entourant l'inauguration.

Le jour de l'investiture, environ 6200 réservistes de la Garde nationale de six États - Virginie, Pennsylvanie, New York, New Jersey, Delaware et Maryland - seront déployés pour soutenir l'action de la police du Capitole et des forces locales. Des clôtures en métal noir, impossibles à escalader et similaires à celles déjà utilisées autour de la Maison-Blanche pour contenir les manifestants, ont été érigés. "Vous pouvez imaginer que l'investiture aura un niveau de sécurité digne de (la base militaire de) Fort Knox", a déclaré un proche de Joe Biden au site Politico. Preuve que, malgré la promesse d'une transition apaisée, la tension est à son paroxysme.