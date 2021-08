Californie : le nord de l'Etat ravagé par le "Dixie Fire"

La Californie ravagée par le "Dixie Fire". Ce gigantesque incendie a d'ores et déjà réduit en cendres plus de 110.000 hectares, contraignant une partie de la population du nord de l'Etat à quitter la zone. Jeudi, c'est Greenville, une localité de 800 habitants, qui a littéralement disparu de la carte.

Greenville a en effet été engloutie par les flammes du Dixie Fire qui dévaste la Californie septentrionale depuis trois semaines, attisé par une chaleur étouffante, une sécheresse alarmante et des vents continus. Des images prises par un photographe de l'AFP montrent des lampadaires métalliques pliés en deux par la chaleur de l'incendie et quelques rares structures encore debout. Une station-service, un hôtel et un bar ont été détruits, de même que certains bâtiments vieux de plus d'un siècle, dans cette ville construite lors de la ruée vers l'or californien, au milieu du 19e siècle.