États-Unis : innocenté et libéré après 42 ans de prison, il reçoit plus d'un million de dollars de dons

"Je n'y crois toujours pas." Kevin Strickland était encore un jeune homme lorsqu'il a été condamné en 1979 à la prison à perpétuité, avec une peine incompressible de 50 ans. Il vient de sortir à 62 ans, et est encore un peu désorienté. "J'ai vécu confiné dans une petite cellule où je savais exactement ce qu'il se passait", raconte-t-il après sa première nuit sans barreaux à sa fenêtre, "et le fait d'être dans une maison, d'entendre les craquements, j'avais un peu peur".

En avril 1978, plusieurs hommes mettent à sac une maison de Kansas City et abattent trois de ses occupants, ne laissant involontairement vivante qu'une jeune femme. Deux suspects sont rapidement arrêtés, et Kevin est l'ami d'enfance de l'un d'eux. La rescapée le désigne lors d'une confrontation, ce qui sera la seule preuve à charge.

Un témoignage influencé par les enquêteurs, et qu'elle cherchera plusieurs fois à récuser par la suite, mais il est trop tard : la machine judiciaire est lancée, et elle va bientôt broyer Kevin Strickland. Un premier procès ne parvient pas à un verdict, le seul homme noir du jury refusant de condamner Kevin. Le second procès se passe de juré noir et condamne le jeune homme.