Dans sa vidéo d'adieu, Donald Trump exhorte à "prier" pour le succès de l'administration Biden

"Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère", a affirmé le président sortant. Un ton plus conciliant, vers l'apaisement, offrant pour la première fois de manière aussi claire une concession du pouvoir à Joe Biden. Ce qu'il a toujours refusé de faire depuis sa défaite contre l'ancien vice-président de Barack Obama. "Nous leur adressons nos meilleurs vœux et nous voulons également qu'ils aient de la chance - un mot très important", a-t-il ajouté. En revanche, il a pris soin de ne jamais citer son ex-adversaire.