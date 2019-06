États-Unis/Iran : "Il peut y avoir un engrenage qui échappe à tout contrôle" (Hubert Védrine)

Invité de LCI, Hubert Védrine est revenu sur les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis, qui avaient atteint leur paroxysme en fin de semaine dernière. Dans la nuit de jeudi au vendredi, le président américain a approuvé une opération militaire devant cibler des installations iraniennes avant de se raviser et d'annuler les frappes in extremis. Les deux pays sont-ils au bord d'une guerre ? Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, "Donald Trump ne cherche pas la guerre. Ce n'est pas sa philosophie, ce n'est pas son comportement. Mais il peut y avoir un engrenage qui échappe à tout contrôle", a-t-il déclaré.



