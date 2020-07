Etats-Unis : Ivanka et Donald Trump font de la pub pour la marque Goya, la polémique enfle

Le PDG a provoqué un tollé immédiat sur les réseaux sociaux. Des appels à boycotter la marque sont notamment lancés et soutenus par plusieurs personnalités, notamment issues de la communauté latino-américaine. Parmi elles, la très populaire Alexandria Ocasio-Cortez. Sur le ton de l'humour sur Twitter, la jeune élue démocrate a fait savoir qu'elle cherchait désormais comment faire toute seule son propre adobo, une marinade préparée et commercialisée par la marque Goya.

Mais alors pourquoi cette famille joue-t-elle les fervents soutiens ? Car la marque alimentaire, particulièrement connue pour ses plats en conserve, se retrouve boycottée par une partie de la population. Notamment par la communauté latino-américaine, pourtant grande consommatrice de ces produits. Et pour cause, le patron de cette entreprise a eu des commentaires particulièrement élogieux envers le président Donald Trump. Invité à la Maison Blanche le 9 juillet dernier, Robert Unane a déclaré son admiration au président des Etats-Unis en ces mots : "Nous sommes tous bénis d'avoir un dirigeant comme Donald Trump. C'est un admirable bâtisseur."

Mais face à la controverse, le patron persiste et signe. Invité sur la chaîne conservatrice Fox News, il a refusé de s'excuser, et a même décrit la campagne #BoycottGoya comme une tentative d'atteinte à sa "liberté d'expression". L'occasion pour le camp des Trump de riposter. A commencer par Ivanka Trump, fille, conseillère, et fervent soutien du président américain. Mardi soir sur Twitter, elle s'est affichée tout sourire sur une photo aux faux airs d'affiche publicitaire. Portant une boîte de haricots noirs, elle a accompagné le cliché d'un slogan écrit en anglais et espagnol : "Si c'est Goya, c'est que c'est bon".

De quoi à nouveau créer la controverse dans le pays, puisque cette photo, tout de même aimée plus de 120.000 fois en 24 heures, pourrait enfreindre les règles d'éthique aux Etats-Unis qui interdisent aux employés fédéraux de faire la promotion de produits, services ou entreprises.