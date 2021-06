"Certaines injustices ne peuvent pas rester enterrées" : Biden rompt le silence sur le massacre raciste de Tulsa

Cette mise à feu et à sang s'était opérée, les 31 mai et 1er juin 1921, après des tensions provoquées par l'arrestation d'un jeune cireur de chaussures noir accusé de l'agression d'une femme blanche. Le 31, des Afro-Américains venus le défendre s'étaient trouvés face à des centaines de manifestants blancs en colère devant le tribunal de Tulsa. Dans une ambiance tendue, des coups de feu avaient été tirés, et ils avaient fui vers leur quartier de Greenwood. Le lendemain, à l'aube, des Blancs avaient pillé et brûlé commerces et maisons de ce qui était alors surnommé "Black Wall Street", exemple de réussite économique.