Joe Biden prend ses distances avec Donald Trump jusque dans la décoration du Bureau ovale

Comme en témoignent plusieurs photos officielles, le démocrate a – presque – tout changé dans le célèbre bureau. À commencer par le tapis, bleu siglé par le symbolique aigle à tête blanche. Si les rideaux datant du mandat de Bill Clinton (et laissés par Donald Trump) sont toujours là, plusieurs objets ont fait leur apparition. Notamment une série de bustes, trônant sur des tables autour de la pièce. Parmi eux : Franklin D. Roosevelt, George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, figures fondatrices ou progressistes de la démocratie américaine.

Autre symbole fort : un buste de la militante afro-américaine Rosa Parks. Elle est devenue célèbre en 1955 en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Cela fut le point de départ du processus d'abrogation des lois ségrégationnistes, des questions qui sont restées particulièrement vives sous le mandat de Donald Trump, avec l'apothéose du mouvement Black Lives Matter. Au mur, on aperçoit un portrait de Benjamin Franklin, père fondateur abolitionniste. Mais aussi inventeur du paratonnerre, ce qui fera figure de clin d'œil à la science, tant critiquée par Donald Trump. Autre référence, cette fois-ci à Barack Obama : un buste de Cesar Chavez, figure du syndicalisme américain, décore un bureau. Son cri de ralliement "Si se puede" avait été repris par l'ancien président démocrate, avec son "Yes we can".