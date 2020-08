Tirs de la police dans le dos de Jacob Blake : la famille souhaite un retour au calme

"Si Jacob savait ce qu'il se passait, la violence et la destruction, il serait très mécontent." La mère de Jacob Blake, un Afro-américain de 29 ans grièvement blessé, dimanche 23 août, par des tirs policiers et probablement paralysé à vie, a appelé au calme mardi 25 août, après que plusieurs rassemblements contre les violences policières aient dégénéré aux États-Unis. Comme à Minneapolis, la ville de George Floyd mort asphyxié par un policier en mai dernier, New York ou Portland, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue, exigeant que justice soit faite pour Jacob Blake.

À Kenosha, ville de 170.000 habitants située au bord du lac Michigan, entre Milwaukee et Chicago, où a eu lieu ce qui s'apparente à une bavure policière, des échauffourées ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi entre manifestants et forces de l'ordre après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu. "Ce que nous avons vu ces deux dernières nuits et de nombreux soirs cette année est l'expression de la douleur, l'angoisse et l'épuisement d'être Noir dans notre État et notre pays", a estimé mardi le gouverneur démocrate du Wisconsin Tony Evers. Il a réitéré ses appels à des manifestations pacifiques et annoncé que des soldats supplémentaires de la Garde nationale seraient envoyés sur place en renfort pour contenir les débordements.