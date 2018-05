Etats-Unis : l'Iowa interdit l'avortement à partir du moment où les battements du cœur sont détectés

Les dés ne sont pas encore tout à fait jetés, puisque pour entrer en vigueur, ce texte de loi doit être promulgué par la gouverneure, en l'occurrence la très conservatrice Kim Reynolds. Celle-ci n'a pas encore fait savori à la presse si elle signerait, ou non, le texte qui lui est soumis.





Mais déjà, on anticipe une grande bataille devant les tribunaux, au niveau fédéral, dans le cas où cette restriction viendrait à se concrétiser. En effet, les partisans de ce texte souhaitent que soit saisie la Cour suprême des Etats-Unis, qui a légalisé l'avortement dans le pays en 1973, afin de généraliser la mesure de manière nationale. Or, les partisans d'un mouvement anti-avortement ont bon espoir : Donald Trump a été le premier président américain à s'exprimer depuis la Maison Blanche en soutien à leur "Marche pour la vie" annuelle à Washington, en janvier dernier. Ils espèrent ainsi que Donald Trump aura un jour l'opportunité de nommer au moins un juge conservateur supplémentaire à la Cour suprême, faisant ainsi basculer l'équilibre de la plus haute instance judiciaire américaine sur cette épineuse question.