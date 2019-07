États-Unis : l'ouragan Barry frappe la Louisiane

Les autorités américaines le redoutaient. Avec des vents à plus de 120km/h, Barry n'est plus une simple tempête tropicale, mais bien un ouragan de catégorie 1. Celui-ci n'avance que très lentement en s'approchant des côtes de Louisiane. Les quantités d'eau qu'il va déverser sur son passage pourraient ainsi provoquer des inondations importantes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.