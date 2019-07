Etats-Unis : la Californie secouée par un séisme de magnitude 6,4

Aux Etats-Unis, un fort tremblement de terre a frappé la Californie dans la soirée du 4 juillet 2019. Ce séisme de magnitude 6,4 a été le plus puissant à frapper cette région depuis 1999. Sur des images captées par des vidéos de surveillance, tout s'est écroulé et envolé. Aucun dégât majeur n'a pour l'heure été signalé, mais les sismologues estiment que d'autres secousses plus violentes sont à craindre.



