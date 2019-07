Etats-Unis : la députée Ilhan Omar a-t-elle dit que les hommes blancs constituent une plus grande menace que les islamistes ?

"Le député Ilhan Omar déclare que les Américains 'devraient avoir plus peur des hommes blancs' que du djihadisme", titrait ce samedi TV Fdesouche, un média clairement positionné à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il n'est pas le seul à avoir relayé cette information. On la retrouve sur le site TV Libertés - de même obédience et qui se veut être la "première chaîne de réinformation" -, mais aussi sur le site d'information musulman Alnas.





Avant d'atteindre la France, cette affirmation avait déjà fait polémique outre-Atlantique.